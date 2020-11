Natalia Salas modela vestido baby blue para brillar el día de su baby shower

Natalia Salas está cada vez más cerca de tener en brazos a su primer hijo, motivo por el cual hace unos días celebró su baby shower de manera remota. Y para esta ocasión tan especial, la actriz peruana estrenó un encantador outfit que destacó su pancita de embarazo con mucho estilo.

En Instagram, Natalia Salas compartió una serie de postales de la celebración que organizó de forma virtual con amigos y familiares. La recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ llevó un atuendo que además de combinar con la decoración de su baby shower, le dio un look romántico, trendy y elegante.

El outfit consistió de un ceñido vestido de escote ‘off shoulder’ y mangas abullonadas con detalles de bobos. No obstante, lo que más resaltó del estilismo de Natalia Salas fue el color que eligió, un ‘baby blue’ muy elegante y sofisticado. Este tono también ha sido utilizado este año por otras famosas peruanas como Juliana Oxenford cuando se encontraba embarazada de su hijo Mateo.

Los elementos del vestido de Natalia Salas como las mangas abullonadas y el color 'baby blue' contribuyeron en darle ese look dulce, moderno y sofisticado. Así, una vez más la actriz peruana nos demuestra su gran pasión por la moda y cómo la incorpora en sus looks de embarazo para lucir fenomenal.

Mangas abullonadas

Las mangas abullonadas son una de las grandes tendencias del año y por lo visto, su popularidad no parece desaparecer. Las ‘puffy sleeves’. “Las mangas abullonadas se hacen principalmente con vestidos o blusas. A menudo se hacen en telas más transparentes y, a veces, recortadas. Las blusas con mangas abullonadas podrían ser la versión más común de esta tendencia, que a menudo se hace en colores como el negro, el rosa o el blanco. Las mangas abullonadas se combinan con lazos, volantes u otros detalles que realzan un look más romántico. Lo bueno de las mangas abullonadas es su estilo voluminoso, que agrega una declaración a cualquier atuendo”, revelan en el portal The Fashion Folks.