Enamórate del vestido strappless floreado que llevó Milett Figueroa

Los vestidos floreados son un clásico que no puede faltar en la temporada de primavera-verano pues son bastante versátiles y frescos que le aportan un plus a cualquier look. Un estilismo que Milett Figueroa ha llevado con mucha actitud en el último outfit que compartió en Instagram.

La actriz peruana utilizó un look en el que lleva el estampado de flores en su máxima expresión. Para ello empleó un vestido strapless midi rojo con print de flores y volantes en el corpiño y en todo el modelo que la hicieron lucir más stylish.

Para redondear su look la ex integrante de “Esto es guerra” utilizó un peinado effortless -que consistió en un moño deshecho- que redondeó su estilismo de estilo romántico. Asimismo, empleó unos aretes en forma de aro XL para redondear su look.

El estampado floreado en la moda

Gracias a las últimas tendencias del street style los vestidos con estampado floreado se encuentran entre los más populares junto con los vestidos boho y los de espíritu más romántico, según explican en el portal de moda In Style. Los podemos combinar con zapatillas, sandalias o botas altas o de cowboy.

Al respecto podemos encontrar una variedad de modelos entre los que destacan los de evasé, vestidos camiseros, vestidos rectos, vestidos de cintura baja y maxi-vestidos. Al momento de elegir el que más te guste ten en cuenta la forma de tu cuerpo y tu comodidad.

Pero, si nos encanta el estampado de flores y no queremos emplear vestidos este verano también podemos optar por otras opciones como sugieren en el portal de moda Bekia Moda.

Una primera opción es incluirlo en unos jeans, ya sean mom, skinny o boyfriend, para que obtener este detalle ya en nuestro look. También podemos optar por llevar un total look flower en el que se incluye en el pantalón, blusa y zapatos.

Cabe resaltar que, según explican en el portal Moda de El País, en la década de los 80 tuvo un “efecto Diana” pues cuando la princesa Diana lo usó creó una alternativa antiurbana de personalidad marcadamente british. Lo cierto es que con el paso del tiempo sigue siendo un must have que los diseñadores de moda saben reinventar como lo muestran en las pasarelas.