Atrévete a deslumbrar como Maju Mantilla con un labial rojo de impacto

Maju Mantilla sabe muy bien cómo destacar sus outfits con mucho estilo y es que la ex reina de belleza no solo tiene claro que las prendas juegan un rol importante al momento de armar un look, sino que también podemos echar mano de algún truco de maquillaje.

En Instagram la conductora de “En boca de todos” empleó una combinación de verano precisa para destacar su estilo sin necesidad de agregar muchos accesorios o prints.

Su outfit estaba compuesto por una blusa básica negra y un short amarillo pastel, prendas que juntas crearon un contraste que la hicieron lucir más fabulosa. Asimismo, hubo otro detalle que nos llamó la atención pues le dio un upgrade a su look y se trató de su labial rojo.

Un tip de maquillaje que nunca falla y que Maju Mantilla ha usado en más de una ocasión para realzar su belleza e impulsar sus looks. Y es que el labial rojo es un clásico y un básico que puede convertirse en nuestro mejor aliado para resaltar nuestras facciones.

¿Cómo saber cuál es el subtono rojo que mejor le va a mi tono de piel?

Como sabemos el color en los labios es un aspecto clave al momento de emplear maquillaje y así como un delineado de ojos tiene el poder de centrar la atención en instantes. Para ello debes reconocer tu tipo de piel, si es de tipo cálida o fría y así podrás saber qué subtonos combina mejor.

A continuación te compartimos una infografía del portal Diariamente Ali para que tengas más ideas de subtonos de rojo que puedes usar en tus labios para destacar. Para saber si tienes la piel cálida o fría deberás hacer una prueba con una tela dorada y plateada. Si te resalta más el dorado tu tono de piel es cálido y si, por el contrario, te queda mejor el plateado entonces tu tono de piel es frío.