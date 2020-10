Susan Prieto conquista con lujoso modelo de botas XL de cristales

Susan Prieto no es ajena a las tendencias de moda y así lo ha demostrado al compartir sus outfits más fashionistas en Instagram.

La cantante peruana ha dejado en claro que es una gran fanática de las botas XL por lo que las ha llevado en diversos outfits. Sin embargo, esta vez, llevó su estilismo a otro nivel al mostrar un sofisticado modelo con unas botas altas incrustadas con cristales.

La joven llevó un lujoso calzado durante una presentación que realizó en el programa de Andrés Hurtado. Para dicho look Susan Prieto utilizó un deslumbrante outfit total black en el que derrochó un estilismo de impacto.

Y es que como hemos visto muchas famosas se apuntaron la temporada anterior a lucir las botas mosqueteras en su clásica versión de piel negro. Aunque hubo excepciones como Maju Mantilla quien optó por llevar las botas rasgadas y Karen Schwarz quien lo usó en un look total Pink.

Esta vez Susan Prieto hizo gala de uno de sus mejores estilismos llevando este clásico look a otro nivel con este impresionante look con botas XL. No cabe duda que seguirá sorprendiendo con nuevos outfits en tendencia.