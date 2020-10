Harry Styles deja el cabello largo y sorprende con nuevo cambio de look

Harry Styles sabe que ningún movimiento suyo pasa desapercibido. Eso incluye las decisiones de moda que toma o cualquier cambio de look que se le apetece probar.

Actualmente, el intérprete de Watermelon Sugar está pasando por una etapa diferente en su vida. ¿El motivo? Ha retomado su carrera actoral con la película ‘Don’t Worry, Darling’ dirigida por Olivia Wilde. Por ello, muchos sospechan que su más reciente cambio de look está influenciado por este nuevo proyecto.

Hace unas noches atrás, Harry Styles fue visto por unas fans, luciendo un corte de cabello distinto al que le hemos visto en los últimos meses. En las fotografías subidas a Twitter, podemos ver al cantante con el cabello más afilado en los lados y más largo en la parte superior.

Muchas de sus fans compararon el nuevo corte de cabello con el que Harry Styles usó en el 2017 cuando grabó la película Dunkirk de Christopher Nolan. Si bien no sabemos con seguridad que el cambio de look está influenciado por su nueva película o si solamente el cantante decidió que era hora de una podada, lo cierto es que le queda fenomenal.

More of Harry with fans in LA tonight (Oct 18) via @sophieulin pic.twitter.com/0OXwCH2hCo