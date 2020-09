Harry Styles y su traje Gucci entran al Salón de la Fama del Rock & Roll

Harry Styles acaba de hacer historia nuevamente, pero esta vez no precisamente gracias a su música, sino por su estilo de moda.

Meses atrás, el intérprete de ‘Watermelon Sugar’ dio a conocer que algunos de sus outfits más icónicos están completamente resguardados y congelados en una bóveda gigante en Londres que cuenta con un sistema de seguridad las 24 horas del día. Sin embargo, hoy sabemos más detalles sobre un atuendo en particular y cuál será su increíble destino.

Se trata del traje azul firmado por Gucci que Harry Styles usó mientras introducía a Stevie Nicks al Salón de la Fama del Rock & Roll en Nueva York (2019) y mientras interpretaba la canción, 'Stop Draggin My Heart Around'. De acuerdo a la revista British Vogue, este outfit será agregado al Salón de la Fama del Rock & Roll donde será conservado inmaculadamente y además, podrá ser admirado por todos los visitantes del museo.

El museo hizo oficial la noticia este 22 de setiembre a través de su cuenta de Twitter con la siguiente descripción: “Gracias por compartir sus pronósticos. Agregaremos el traje Gucci personalizado de Harry Styles a Right Here, Right Now esta semana en el museo”. Esta exhibición muestra la evolución de la moda de las estrellas de la música actual. ¡Qué gran logro para el cantante!

Thanks for sharing your guesses - we’re adding @Harry_Styles custom Gucci suit from #rockhall2019 to Right Here, Right Now this week in the museum. Harry wore this while he inducted @StevieNicks into the HOF and while he played “Stop Draggin’ My Heart Around.” pic.twitter.com/GSbqJV3VpV