Jossmery Toledo da cátedra con outfit de noche ideal para el 2021

Jossmery Toledo tiene un estilo de moda moderno que más allá de estar influenciado por las tendencias del momento, siempre busca lo mejor para estilizar su figura.

La modelo no es ajena no a nuestro radar de fashionista. ¿El motivo? En varias ocasiones, Jossmery Toledo nos ha sorprendido con sublimes outfits que han realzado su silueta y nos han demostrado su pasión por la moda. Esta vez no fue diferente, y es que la modelo aprovechó que se encuentra de vacaciones para desempolvar sus conjuntos más coquetos.

En Instagram, Jossmery Toledo compartió unas fotografías del outfit que usó hace poco durante su paseo fuera de Lima. El atuendo consistió de un top negro de mangas negras y escote off shoulder que la ex policía combinó con una pícara falda rosada de tiro alto y basta elevada. Para completar su look, la influencer usó unos tacones negros estilo gladiador.

El outfit de Jossmery Toledo contuvo las proporciones adecuadas (top semi holgado con falda ceñida, aunque también puede ser al revés) que estilizaron su figura, resaltaron su lado más sensual y la hicieron lucir fenomenal. Sin duda, este conjunto no solo resulta ideal para una noche vacacional o evento (cuando estén permitidos), sino que también, con algunas variaciones depende tus gustos, puede ser utilizado para una noche de verano que sin duda te hará brillar.