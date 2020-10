Chris Soifer deslumbra con glamuroso traje de lentejuelas plateadas

Chris Soifer ha demostrado que al igual que su hermana Micheille, tiene un gusto por la moda que no teme poner en práctica a través de todo tipo de outfits.

La ex chica reality posee de un estilismo particular que la hace preferir los atuendos monocromáticos, especialmente los que llevan el color negro. No obstante, existen ocasiones en las que Chris Soifer se anima a usar outfits más llamativos. Su más reciente atuendo es una prueba de ello.

En Instagram, Chris Soifer compartió un video en donde luce un brillante traje de lentejuelas plateadas. El atuendo, de dos piezas contó con una chaqueta que la empresaria llevó abierta sobre un top de encaje negro con escote en forma de corazón. Para la parte inferior, la hermana de Micheille usó lo que parece ser un pantalón de tiro alto (high waisted que estilizó su figura) con un diseño ondular de forma horizontal y un acabado similar al de la chaqueta.

“Brilla como un diamante”, escribió Chris Soifer al pie del video donde modela su deslumbrante traje de brillos y lentejuelas plateadas que no pasó desapercibido. Este tipo de outfits son ideales para llevar en galas, alfombras rojas o eventos con un dress code más glam, pero eso no detuvo a Chris de compartir este impresionante atuendo con el resto de sus seguidores ¡para mostrar lo bien que le queda!