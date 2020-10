Lily Collins comparte sus tips para conseguir cejas de ensueño

Lily Collins es la actriz de la que todos están hablando actualmente gracias a su rol protagónico en la nueva serie de Netflix ‘Emily in Paris’.

La serie ha tenido comentarios divididos, pero si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es lo impecable que lucían sus outfits y sus looks de belleza; particularmente las cejas de Lily Collins. Los seguidores de la actriz saben que este elemento se ha convertido en su sello personal beauty, y ahora podemos saber cómo la hija de Phill Collins las consigue.

En un video realizado para la revista Vogue, Lily Collins compartió el paso a paso de su rutina para el cuidado de la piel, su go-to makeup look para una cita y claro, los trucos que usa para tener cejas de ensueño. Para engrosarlas, la actriz de Emily in Paris usa un highlighter y con una brocha, lo coloca en sus párpados y en el arco que se forma en la parte inferior de su ceja. Esto para destacar la forma natural de sus brows y para hacer que sus ojos se vean más abiertos.

Una vez que Lily Collins aplica el highlighter (también como un reemplazo a las sombras, para tener un look más natural y glowy) la actriz cepilla sus cejas siguiendo su forma natural excepto en la parte que se acerca al entrecejo, donde peina ligeramente hacia arriba ¡y listo! Gracias a sus cejas gruesas y pobladas, Lily no tiene que llenar sus cejas pero si tú quieres, puedes colorear las partes que necesitas para tener el look que buscas.