Mónica Hoyos sorprende con arriesgado top blanco de escote asimétrico

Mónica Hoyos tiene una pasión por la moda que la impulsa a probar nuevos looks y a experimentar constantemente con su estilo.

En su perfil de Instagram, podemos ver cómo Mónica Hoyos desarrolla su estilo de moda a través de modernos y glamurosos outfits. Echando un vistazo a sus atuendos, podemos ver que la actriz de televisión tiene un look casual chic influenciado por las tendencias del momento.

No obstante, Mónica Hoyos también nos ha demostrado que en ocasiones, no teme salir de su zona de confort y probar outfits más arriesgados: su más reciente post en Instagram lo demuestra. La presentadora de TV compartió una fotografía en la que luce un top blanco estilo body, con escote asimétrico, manga larga abullonada y detalles de pedrería. Para completar su look, la peruana utilizó una falda de tul celeste.

A pesar de la presencia de su falda, la prenda que más resaltó del outfit de Mónica Hoyos fue el top blanco, similar a un body. Además, los elementos previamente enlistados, le dieron al ítem un look vanguardista que la estilizaron y le dieron una apariencia moderna, digna de una fashionista. Y tú wapa, ¿te animarías a usar un top asimétrico para un look de impacto?