Katia Condos comparte fotografía retro donde luce pícaro vestido negro

Katia Condos tiene un estilo de moda casual y cómodo que además de hacer un gran trabajo en mostrar su personalidad, la hace lucir estilizada y fabulosa.

En el pasado, la actriz peruana ha llamado la atención de nuestro radar de tendencias gracias a los outfits de invierno que trajo a la vida. En otras ocasiones, su gusto por los accesorios XL y de look excéntrico también fueron motivo de conversación. Esta vez, Katia Condos vuelve a estar en la mira de nuestro ojo fashionista gracias a una de las más recientes publicaciones que compartió en redes sociales.

En Instagram, Katia Condos sorprendió a sus seguidores al compartir un throwback de una fotografía suya de años atrás luciendo un look total black protagonizado por un little black dress. “¡Ese vestido negro aún lo tengo! Sólo me falta el cuerpo y ya estoy. ¿Cuántos años me ponen en esta foto?”, dijo la actriz al pie del post.

Lo que más resaltó del look de Katia Condos fue su vestido negro, un tipo de outfit que no estamos acostumbrados a verla usar. La pieza contó con una silueta recta, corte mini, escote alto y mangas cortas. Para complementar su look, Katia llevó unos tacones chunky que le dieron ese look retro que estaba tan de moda en los 80’s.