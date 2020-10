Ducelia Echevarría sorprende con osado labial oscuro para su makeup

Ducelia Echevarría conoce el poder que tiene el maquillaje para potenciar nuestros looks y realzar la belleza individual.

Gracias a su participación en el programa ‘Esto Es Guerra’, Ducelia Echevarría incluye glamurosos estilos de maquillaje y todo tipo de cosméticos dentro de sus looks diarios. No obstante, la chica reality también ha hecho del makeup parte de su día a día y su más reciente publicación nos lo demuestra.

En Instagram, Ducelia Echevarría compartió una selfie en la que luce un llamativo estilo de maquillaje protagonizado por un oscuro labial. La chica reality optó por dejar el resto de su look suave y neutro para dejar que su lipstick realmente resalte y tenga ese efecto deslumbrante.

Si bien esta no es la primera vez que Ducelia Echevarría usa labiales llamativos, este tono es el más oscuro que ha llevado. De esta manera, la empresaria nos dejó ver que además de tener una pasión por el maquillaje y los labiales, no le teme a los colores osados para un look de alto impacto.