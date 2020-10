Sarah Jessica Parker tiene la clave para elevar un outfit con joggers

Sarah Jessica Parkeres dueña de un estilo sin igual que siempre muestra a través de sus outfits por lo que analizar sus looks siempre será un buen ejercicio para aprender algunas claves de moda.

La actriz de “Sex on the city” recientemente fue captada en las afueras de su tienda de zapatos SJP by Sarah Jessica Parker en Nueva York luciendo un look con un toque casual y athleisure al mismo tiempo.

La recordada Carrie Bradshaw no desperdicia ninguna ocasión para modelar los diseños creativos de su línea de zapatos y esta vez no fue la excepción. Para este look Sarah Jessica Parker adaptó su estilismo con el fin de llevar unas botas de ante negro, llamadas ‘Busker’, la cual se diferencia de las clásicas botas altas ya que tienen unas tachuelas blancas.

Si bien la combinación que vemos con más frecuencia para llevar los joggers son las zapatillas, los zapatos con tacón también son un elemento ideal para elevar un outfit. Así que si te gusta probar y arriesgar puedes tomar inspiración de la gran Sarah Jessica Parker.

Para recrear este look solo tenemos que hallar el justo equilibrio y balance entre unos pantalones informales y unas botas formales. La idea es que ambos elementos se sincronicen y no desentonen. Si eres de talla petite es mejor buscar que ambos sean del mismo color para crear una ilusión óptica de piernas más largas.

En el caso de Sarah Jessica Parker ella completó su look con una blusa multicolor con escote en V y pretina en la cintura, pero tú puedes usar un top casual o una prenda de corte princesa y color entero. ¡Encuentra tu propio estilo y lúcete como una celeb!