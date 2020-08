Sarah Jessica Parker y el look de verano que usa para atender su propia tienda de zapatos

Sarah Jessica Parker conoce muy bien el terreno de la moda y por ello cada vez que hace una aparición en público cautiva con su gran estilismo. Y es que la actriz siempre cuida los detalles en sus looks y esta vez lo ha demostrado con este precioso outfit que utilizó durante su última visita a su exclusiva tienda de zapatos.

La protagonista de “Sex on the city” brilló con un look boho en el que nos demuestra que los vestidos blancos no pasan de moda y son un básico imprescindible en todo guardarropa para cualquier temporada del año.

Sarah Jessica Parker fiel a su estilo, el cual tantas veces nos cautivó con su personaje de Carrie Bradshaw, lució un impecable look en el llevó un extenso vestido blanco de mangas ¾ con un estampado de flores que le dio un toque fresco a su stylish.

Otro aspecto que sin duda alguna merece mención aparte y nos demuestra que las mascarillas no solamente sirven para protegernos sino también puede reflejar nuestros gustos. En este caso la actriz de 55 años, quien prefiere mantener el glamour en sus looks, no dudó en usar un sofisticado cubrebocas de encaje.

Además, para complementar su look le agregó unos accesorios que le aportaron mayor impacto a su look: un collar de perlas y una pulsera plateada. Así la productora de cine brilló con luz propia no solamente por lucir este outfit veraniego sino también por atender personalmente a algunos clientes que iban llegando a la tienda.

Como recordamos Sarah Jessica Parker incursionó en el mundo de la moda al lanzar su primera colección de zapatos llamada SJP en el 2014, la cual incluye también novedosos diseños de bolsos y fragancias.