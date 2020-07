Sarah Jessica Parker estrena su tienda de zapatos a pesar de la pandemia

Sarah Jessica Parker es un ícono de moda y el principal sello de su estilo son los originales zapatos que usa para combinar con cada outfit. Por ello, tuvo sentido cuando anunció que abriría su propia firma de calzado llamada SJP.

Sin embargo, debido a la coyuntura mundial, la actriz de Sex and the City ha tenido que retrasar la apertura de su tienda en el estado de Nueva York, una de las ciudades de los Estados Unidas más golpeadas por el coronavirus.

No obstante, Sarah Jessica Parker ha decidido que ya no aplazará más su apertura y ayer anunció la gran inauguración de su local de Manhattan. “Las puertas están abiertas. Las mascarillas están puestas. Los zapatos están abastecidos. Listo para estar de servicio”, comentó la diseñadora, asegurándose de cumplir con las medidas de seguridad para no poner en riesgo a la salud de sus clientes o personal.

En las fotos compartidas en Instagram, podemos ver los con stilettos de diversos colores no solo en los estantes (listos para ser utilizados por miles de fashionistas) pero también como parte de la decoración de la boutique física de Sara Jessica Parker.

Y si este detalle no fue suficiente, ¡la misma SJP se encargó de recibir personalmente a los primeros clientes! Sin duda Carrie Bradshaw estaría encantada en comprar uno (o varios) pares de zapatos de esta tienda.