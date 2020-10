María Pía Copello irradia glamour con vestido negro de lentejuelas

María Pía Copello sabe muy bien cómo llevar un vestido con mucho glamour y estilo. Desde que la ex conductora “Esto es guerra” modeló el icónico vestido de Versace no ha parado de impresionarnos con variados looks que le favorezcan.

Esta vez, la ex animadora infantil deslumbró con un sofisticado estilismo que el que combina elegancia y sensualidad en una sola pieza.

“¿Límites? No hay. Tengas la edad que tengas, seas quien seas, puedes lograr lo que te propones poniéndole mucho esfuerzo. ¿Ya sabes cuáles son tus metas? ¡Cuéntame! Todas son válidas, desde la más chiquita hasta la más grande”, escribió al lado de las instantáneas que compartió en Instagram.

María Pía Copello enseña a llevar look elegante y glam en Instagram

Para este look María Pía Copello eligió un vestido de fiesta corto con un escote halter que además llevaba un detalle: un escote adicional en forma gota que le añadió un aire sensual y sofisticado.

Por si fuera poco, el diseño lleno de prominentes lentejuelas que le añadieron un toque brillante y glamoroso contaba con otro plus para potenciar su outfit. En la parte de atrás se podía vislumbrar una abertura circular que dejaba gran parte de la espalda al descubierto hasta llegar a la cintura.

Por supuesto para redondear este elegante look María Pía Copello complementó su style con unos lindos aretes con caída, un make up natural y un peinado sencillo, pero efectivo: un recogido con raya al medio.

De esta forma la intérprete de ‘Like’ renueva sus estilismos, luego de haberla visto por muchas semanas con conjuntos monocromáticos y outfits tie dye, con un sofisticado little black dress.