El truco que te ayudará a llevar tus looks como toda una fashionista

Los accesorios son parte fundamental de cualquier outfit y por ello no podemos dejarlos de lado al momento de armar nuestros looks. Y para llevarlos con mucho estilo debemos tener en cuenta algunas claves de estilo.

Presta atención a las siguientes claves que te ayudarán a producir un outfit como toda una experta en moda.

¿Cuáles son las claves para elegir accesorios?

El primer consejo si quieres llevar accesorios como aretes, collares o pulseras es observar la forma de tu rostro para encontrar los que mejor se acomoden a ti. Otros elementos como diademas o sombreros deben ir en armonía con tus facciones y tu look.

El segundo consejo es revisar que tus accesorios combinen con las prendas que vas a emplear. Ten en cuenta los colores, texturas y estampados de la ropa que vas a utilizar. Trata de que exista un equilibrio entre tu outfit y tus accesorios.

Como regla general se suele recomendar que las prendas más llamativas se mezclen con joyería con pequeños detalles de forma que no le roben protagonismo al resto del look. No obstante, sabemos que siempre existen excepciones y que todo dependerá de la actitud de cada persona.

No olvides que para llevar tus accesorios como toda una fashionista es muy importante mantener un estilo propio que se sincronice con tu estilo. Puedes probar nuevas tendencias, colores y texturas, pero es vital que te sientas cómoda contigo misma y segura del outfit que está llevando.