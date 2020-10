5 errores que debemos evitar al usar jeans en primavera

Dentro del mundo de la moda existen algunas claves de estilo que pueden marcar una gran diferencia en nuestros looks. Y cuando se trata de llevar jeans con mucho estilo las fashionista saben que hay un truco que nunca falla: doblar el ruedo de los pantalones.

No obstante, existen algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para aplicar con destreza este tip que si es bien empleado puede conseguir añadir o restar elegancia a nuestros looks.

El primer punto es tener claro el look que queremos conseguir para saber cuándo sí es mejor doblarlos y cuando no es tan recomendable.

Doblarlos de forma descuidada

Si se planea doblar el ruedo de los pantalones para dar la imagen de look effortless se debe tener en claro que muchas veces puede que no sea lo más idóneo. Por ello debemos prestar atención a si realmente va acorde a nuestro pues de lo contrario podría no quedar tan bien.

Doblarlos demasiado

Al momento de aplicar este truco de moda también debemos tener claro de qué forma vamos a doblarlo pues si lo doblamos demasiado corremos el peligro de que nuestras piernas se vean más cortas o que nuestro pantalón se vea más ancho.

Doblarlos innecesariamente

Muchas veces no hace falta tampoco doblar el ruedo de los jeans o pantalones. Aunque pueda parecer muy chic y a la moda hay que considerar si en verdad calza con nuestro look. Hay ciertos modelos que es mejor llevarlos con el ruedo al natural.

Doblarlos y que el largo aún no te favorezca

Otro error bastante común es que queramos doblarlos así no nos favorezca demasiado. No importa si sea solo un poco o mucho hay ocasiones en que es mejor no hacerlo.

No doblarlos

Este truco de estilo es un acierto total por lo que si tu look y tus piernas se acomodan a él no dudes en utilizarlo para sacarle el mejor provecho. Párate en el espejo, observa tu cuerpo, tu look, prueba el doblez y mira si realmente te favorece.