Ethel Pozo y el outfit ideal para darle color a tus looks en primavera

La primavera se va sintiendo cada día más en nuestro país y con ello vamos renovando nuestro guardarropa para crear outfits más frescos y versátiles. Si estás buscando una combinación cómoda y con un estampado colorido entonces tome inspiración de Ethel Pozo para lucir más fabulosa.

En Instagram la conductora de “América hoy” compartió una postal con el balance ideal de prendas para llevar un look comfy con mucho estilo y actitud.

La hija de Gissela Valcárcel gusta llevar outfits con detalles y detalles divertidos que le aporten un plus a su estilo. La combinación de elementos básicos de la moda con prendas que añadan un upgrade a sus looks son su mejor elección. Y esta vez sus pantalones palazzo de estampado geométrico se convirtieron en la sensación de su look.

En estos días en que los joggers se han vuelto en la opción predilecta de muchas mujeres para no perder comodidad fuera de casa, este tipo de pantalón es una nueva opción para esta primavera.

Gracias a su diseño holgado son perfectos para realizar caminatas, montar en bicicleta o salir a realizar compras. Son muy combinables y los modelos con estampados geométricos son ideales para recrear un look retro con mucho estilo.

A este pantalón podemos agregarle unas zapatillas blancas (un calzado que nos servirá mucho esta temporada para crear un sinfín de looks con pocas prendas) y un top o blusa de color entero (blanco, gris, negro o un subtono del estampado).

Además, como el clima todavía está un poco cambiante podemos agregarle una casaca denim para redondear nuestro look. En cuanto a los accesorios solo haría falta un collar y unos aretes en forma de aros si queremos personalizar más nuestro look. ¡Y listo wapa, lleva el estilo que mejor te defina y hazlo con mucha actitud!