Es hora de cambiar de outfit con estas que te damos

Estar en casa es sinónimo de comodidad, pero no quiere decir que vamos a estar todos los días con la pijama, también podemos armar outfits súper confortables sobre todo ahora que ha empezado el frío.

Para estos días que el salir de casa no es una opción a menos que lo amérite, te comentamos qué estilo de ropas puedes probar para que usar en tu hogar. Los pantalones buzos son el equivalente al jean en estos momentos, cómodos y vérsatiles al momento de armar nuestras combinacIones.

Pero existen otras prendas que también puedes vestir, mientras estamos en casa para estar cómoda, pero también ayudarnos a motivarnos en nuestro día a día. Porque, aunque no lo creas el arreglarnos nos ayuda a subir el ánimo tras tantos días encerrados en casa.

Combinaciones otoñales

Jean con polo

La combinación más básica es jeans con camisetas de algodón, pueden ser de color entero o con estampados. Lo puedes complementar con zapatillas, mocasines o pantuflas, según tu humor. Este outfit es sencillo y vistoso cuando quieres verte un poco más chic de lo normal al momento de hacer el home office.

Little black dress

Pensarás que usar vestido en cuarentena no vale la pena, pero estás equivocada porque no hay como un clásico es ideal para esos días que con más razón quieres sentirte con ánimos para hacer algo distinto dentro de casa. Recuerda que hay muchas cosas qué hacer aparte de los quehaceres del hogar.

Con un toque rojo

Si no tienes idea qué ponerte, recurre al rojo. Este color es el indicado para levantar tus ánimos y de paso resaltar tu belleza. Así estés en un buzo puedes colocar un gloss con esa tonalidad y quedará bien.

Toques neutros

Si no tienes ganas de llevar colores llamativos opta por los más neutros y combínalos entre sí. Conseguirás un look muy chic que puedes portar para ir prácticamente a cualquier lugar. No olvides que unas zapatillas blacas o nude para sellar tu atuendo.

Cárdigan para el frío

Ya empezó el frío es momento de protegernos así que saca esos cárdigan o bombers jackets que tienes en el armario para que tengas un look comfy perfecto para estos días otoñales.