Prendas que nos quedan sin importar la edad que tengamos

Todas sabemos que según nuestra edad, hay prendas que nos favorecen durante nuestro veintes, pero al llegar a los cuarenta ya no son una opción para los looks. No obstante, también hay las que funcionan siempre, sin importar nuestra edad. Estas piezas son funcionales y te contaremos cuáles son para que las consideres en tu armario.

¿Qué prendas básicas nos quedan sin importar la edad?

Blazers de todos los colores

Recuerda que lo importante para lucir fabulosa es escoger la talla correcta de ropa. Para que tu blazer te haga ver súper bien debes fijarte en las costuras de los hombros, que estén donde deben. De ser posible elige un estilo que no tenga hombreras para no añadir tantos detalles visuales. Las mangas deben estar a la altura correcta. Si tomas en cuenta estas indicaciones, esta pieza será la clave para verte maravillosa sin importar tu edad. Lo ideal es que tenga pinzas en la espalda para estilizar más la figura.

Diferentes faldas

Las faldas son otros básicos que te ayudarán a verte increíble. Escoge una falda debajo de la rodilla, es más que llegue a la parte más delgada de tus muslos. Trata de evitar las telas elásticas o ceñidas, así que opta porque sean al vuelo. Recuerda que debe crearse un aspecto de comodidad y no de líneas horizontales en tu cuerpo. No olvides que los tonos oscuros son tus mejores aliados, así que entre menos detalles tengan mejor.

Jeans

Los jeans no solo son básicos, cualquiera de sus estilos son funcionales por su versatilidad. Así que trata de hallar un modelo que no sea ni muy ceñido o muy oversize. Si son grandes te pueden agregar volumen y te pueden dar un aire mayor, sin son muy pequeños resaltarán las zonas que deseas esconder. No olvides que los colores oscuros son tus mejores aliados, por lo que entre menos detalles tengan, también te harán lucir fabulosa.

Pantalón de vestir

A la hora de elegir un pantalón que sea de acuerdo a la forma de tu cuerpo. No debe ser muy apretado, para que puedas moverte y hacer tus actividades con comodidad. Considera tener pantalones de vestir con diferente largo, para que los puedas usar con diferente calzado. Tus pantalones pueden ser de diferentes colores, recuerda que la idea es verte radiante.

Cuando eliges las prendas adecuadas a tu estatura y figura logras grandes resultados para lucir bellísima y radiante. No tengas miedo a lo nuevo.