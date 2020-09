Ivana Yturbe luce outfit negro al estilo de Kim Kardashian

Ivana Yturbe tiene un estilo de moda que siempre está al tanto de las últimas tendencias del momento, y que constantemente busca cómo incorporarlas dentro de looks que realcen su lado más sexy.

La integrante del reality show, ‘Esto Es Guerra’ comparte en su perfil de Instagram las fotos de los outfits que estrena para diferentes ocasiones: y muchos de ellos contienen prendas que otras famosas también están llevando en la actualidad.

Uno de ellos fue un post que Ivana Yturbe compartió en su Instagram, luciendo únicamente un body negro, de mangas ¾ y escote con rejilla. Esta publicación con efecto de polaroid y el estilo de prenda, nos recordó mucho a un look que Kim Kardashian publicó hace un tiempo atrás cuando anunció su firma de ropa interior, llamada SKIMS.

No obstante, Ivana Yturbe no es la única famosa peruana que ha usado un look inspirado en el estilo de Kim Kardashian. Recientemente, Sheyla Rojas reapareció en redes luciendo un outfit inspirado en un atuendo negro de la firma de fajas de la socialité.

De esta manera, Ivana y Sheyla nos demostraron cómo inspirarse en el estilo de famosas internacionales de la talla de Kim Kardashian en sus propios looks para crear atuendos de impacto.