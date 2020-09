Ethel Pozo muestra cómo incorporar prendas de cuero en outfits cómodos

El cuero es un material que podemos encontrarlo en diversas prendas y calzados pues gracias a su popularidad y versatilidad es bastante empleado. Si estás interesada en incluirlo más a menudo en tus outfits te presentamos algunas opciones para llevarlo en looks relajados.

Para ello tomaremos como referencia a la conductora de “En boca de todos”, Ethel Pozo quien tiene varios outfits con prendas de cuero que luce a través de su cuenta de Instagram.

Dentro de las prendas estrella que combinan muy bien con el cuero tenemos las leggings y las gabardinas. En este primer look la hija de Gissela Valcárcel utiliza esta prenda junto a una chompa de tejido de tres colores. Y es que, si nos encantan los looks casuales, pero queremos añadirle un poco más de impacto podemos usar el cuero.

No solamente por medio de los pantalones y leggings, que son las más utilizadas, sino también con abrigos o ‘trench coats’. Asimismo, no solamente se pueden combinar con botas o botines, sino que las zapatillas blancas o urbanas son también un excelente complemento. Más allá de las apariencias, elige el calzado que mejor se acomode a la ocasión -ya sea si tienes que caminar bastante o no-.

Para un segundo look Ethel Pozo utilizó un abrigo de cuerina para impulsar su outfit compuesto por una blusa con un diseño divertido y unos shorts de tiro alto con un estampado geométrico. Una combinación arriesgada para aquellas amantes de lo extrovertido y no temen mezclar colores y texturas.

No olvides que este tipo de material requieren un especial cuidado y una prolija limpieza. Si tienes casacas de cuero puedes aplicar estos tips para realizarlo con éxito o si tienes carteras de cuerina puedes utilizar estos consejos.