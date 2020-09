La 080 Barcelona fashion, desfiles digitales y moda que enlaza con la Nasa

La pasarela 080 Barcelona Fashion ha dado el pistoletazo de salida en una edición que, a diferencia de su hermana madrileña, es enteramente digital, lo que ha permitido que el público viera como en primera fila las creaciones de Menchen Tomàs, Júlia G. Escribà, All that she wants y Mans.

Las propuestas para la primavera-verano de 2021, que podría coincidir con la vuelta a la normalidad sin mascarilla si ya hay vacuna, se han mostrado desde la página de oficial de la pasarela catalana, audiovisuales que se grabaron hace unos días en un atípicamente vacío recinto modernista de Sant Pau.

La primera en "pisar" la alfombra digital de esta 080 ha sido una veterana, la diseñadora de moda de prêt-à-porter, novia y fiestas Menchen Tomàs, que ha presentado "Reflejos", una colección marcada por el antes y después de la COVID.

La firma ha mostrado la oscuridad y confusión generalizados transformada en colores puros y reflejos de luz, una propuesta tan intimista como las emociones que vienen marcando nuestra vida en los últimos meses.

La barcelonesa Júlia G. Escribà, con solo 20 años, se ha convertido en la diseñadora más joven en presentar sus propuestas en la 080 Barcelona Fashion, con una colección de tejidos desarrollados con tecnología certificada por la NASA.

En declaraciones a Efe antes del desfile, Escribà ha explicado que desde niña es una "friki" de la tecnología y que ya con 15 años se interesó por los tejidos termorregualdores que utilizan los astronautas y que permiten que la temperatura del cuerpo se mantenga a modo de "microclima".

De popularizarse, explica, esto permitiría que las personas "usen menos capas" y tengan "menos prendas de ropa en el armario", lo que contribuye a la sostenibilidad, uno de los valores que considera imprescindibles para el mundo de la moda, pre y pospandemia.

En su alunizaje en la pasarela catalana, Escribà enmarca su colección "JGE Future Term" en el espacio exterior, aunque su mensaje está muy vinculado al planeta Tierra: "la emergencia climática" y "la contribución de la moda para cambiar las conciencias".

Por su parte, All that She Loves, con Clara Esteve al frente, ha optado por una propuesta más colorista que incluye el muy de moda tie dye, uno de los sellos atemporales de la casa, nacida en el Empordà y que surge de la filosofía de la "slow fashion" sostenible y de proximidad.

Los looks de la colección, llamada ATSL, pasan por maillots y shorts, bikinis con felpas y los monos como pieza estrella.

La última cita de la primera jornada ha sido con la firma Mans y su colección para la primavera verano 2021, influida por la estética del fotógrafo estadounidense Slim Aarons, llena de multiculturalidad.

El paseo internacional que proponen pasa desde Capri a Palm Springs, pasando por los jardines de Marrakech y destacan los batines y smokings que transportan a las fiestas en las que desde el ojo del fotógrafo retrataba una sociedad idealizada.

Otro punto de referencia para la firma de prêt-à-porter y sastrería a medida de Jaime Álvarez junto a los cuellos mao, solapas y tejidos, son los Tolentino Hats, haciéndonos viajar a su imaginario con sombreros representativos de la época, ha explicado la firma a la prensa.

En la inauguración oficial de la pasarela catalana 2020, la directora del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda (CCAM) y directora general de Comercio, Muntsa Vilalta, ha destacado que "desde hace tiempo 080 trabaja para introducir la tecnología" y en esta ocasión la pandemia les ha "obligado a hacerlo más que nunca".

En ese sentido, ha querido agradecer la participación de los diseñadores y marcas en "una edición singular" pues todo el mundo se encuentra en una "era de incertidumbres, pero también de oportunidades, que demanda adaptarse cada vez más y más rápido".

Vilalta ha aprovechado para reivindicar la industria catalana textil y sobre todo el talento y creatividad que se derivan y pone en valor el hub de moda y diseño que representa Cataluña y cuya 080 es un escaparate inmejorable".

