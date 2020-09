Underlights, el teñido de moda entre las celebridades del momento

Cada vez que vemos a más de una celebridad usar el mismo estilo de tinte para el cabello, sabemos que estamos frente a una nueva tendencia de belleza, y esta vez se trata de las mechas ‘Underlight’.

La técnica de teñido Underlight, también conocida como ‘Peekaboo hair’ o ‘Hidden hair’ es la última tendencia beauty que consiste en teñir la capa inferior del cabello y dejar la superior intacta. De esta manera, cuando tu melena esté suelta, el efecto no será visible, pero cuando lo mueves o levantas, puedes ver el detalle oculto de este nuevo estilo.

Es probable que ya hayas visto el teñido Underlight en algún punto de tu feed en Instagram. Y es que famosas como Evaluna Montaner o Aitana Ocaña lo han convertido en el sello de sus nuevos cambios de look, dándonos una pista de cuál es el color ‘oculto’ preferido de las celebridades.

Todo parece indicar que el color más hot para teñir la capa inferior del cabello es el rubio platino, tal y como lo llevó Evaluna en los Premios Juventud semanas atrás. No obstante, eso no significa que tú no puedas lucir otro color ya la ventaja de este nuevo estilo es que puedes elegir el acabado que quieras: sea rubio, ombré, rosadas ¡o el que más te guste!