Mávila Huertas da lección de estilo con sofisticado outfit inspirado en Chanel

Mávila Huertas nos ha dado pequeñas demostraciones que evidencian su pasión por la moda, un gusto que quizás no muchos asocian con la personalidad de la periodista.

Lo cierto es que en el pasado, Mávila Huertas ha causado furor entre sus seguidores al compartir fotografías donde modela osados outfits que nos dejaron ver su lado fashionista. Y es que si bien la conductora de América Noticias no publica con mucha frecuencia selfies de sus looks, cuando lo hace, estos no pasan desapercibidos.

En esa nota, un outfit suyo que ha llamado la atención de nuestro radar de moda fue el traje de sastre blanco con cuadros grises con el que Mávila Huertas posó para su cuenta de Instagram. Para acompañar su atuendo, la periodista llevó un sacón blanco (en un tono más perla) y unas botas blancas con tacón de madera para hacer match con todo su look.

Los halagos y comentarios positivos debajo de la foto de Mávila no faltaron y es que la periodista dio una cátedra de estilo y sofisticación con este chic atuendo. Nosotras no pudimos evitar pensar en el traje parte de la última colección de otoño-invierno 2019 que Karl Lagerfeld hizo para Chanel, pues tienen un parecido.

Independiente de la fecha del traje, una cosa queda clara: este modelo y estilo de estampado es un look atemporal que nunca pasará de moda y que no falla en hacernos lucir grandiosas y sofisticadas.