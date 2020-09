Alexandra Horler le da un giro a sus outfits de invierno con este calzado en tendencia

El frío de invierno todavía se mantiene y ante de ello surge la necesidad de buscar prendas abrigadoras y cómodas que mejor se adapten a nuestro estilo. En esta ocasión Alexandra Horler nos muestra que los vestidos se pueden llevar perfectamente esta temporada y mejor aún si las combinamos con unas botas o botines.

En Instagram la periodista deportiva mostró su más reciente outfit en el que mezcla tonos tierra para crear un sublime look.

Alexandra Horler utilizó un vestido acanalado en camel de mangas largas y cuello alto para no perecer ante las bajas temperaturas. Un diseño que además se amolda muy bien al cuerpo por lo que ayuda a resaltar la figura.

Asimismo, su outfit se mimetiza muy bien con las botas de cuero altas que eligió para complementar su look y así crear un balance entre sus prendas. Este tipo de calzado es uno de los básicos de toda amante del cuero pues su fino diseño puede mejorar cualquier outfit en instantes.

Si no te gustan las faldas o vestidos, también puede utilizar estas botas de cuero con jeans y leggins. Puedes combinar tus casacas o abrigos favoritos para innovar tu look con estilismos fabulosos.

Además, no olvides agregarle algunos accesorios a tu outfit para darle un ‘upgrade’ a tu look. Y si te encantan los vestidos entonces elige aquellos de material hipoalergénico o algodón para mantenerte bien abrigada esta temporada, pero con un súper estilo. No dudes en combinarlo con botas o botines, según prefieras. ¿Y tú wapa prefieres llevar el cuero en las botas?