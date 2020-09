Lady Gaga y todas las excéntricas mascarillas que lució en los MTV Video Music Awards 2020

Lady Gaga fue la principal protagonista de la gala de entrega de los MTV Video Music Awards (VMA) de 2020 no sólo por los cinco galardones que se llevó a casa, entre ellos el de artista del año, sino también por las llamativas y originales mascarillas que la neoyorquina lució en cada una de sus múltiples apariciones a lo largo de una noche de distanciamiento social.

La primera que llamó la atención fue una gran mascarilla rosas con alambres y malla metálica, pero después impactó aún más con otra negra que tapaba prácticamente toda la cara y que en la zona frontal tenía una pequeña pantalla de luces que cambiaban de color, y más tarde con una de cuero decorada con largos cuernos en los laterales y pinchos metálicos.

Pero, no solamente esos diseños llamaron la atención sino también la lujosa mascarilla plateada que combinó con el vestido de alta costura de Valentino y utilizó para recibir el premio Artista del año. Una muestra más del estilo futurista que la cantante suele llevar en sus looks.

La intérprete de ‘Born this way’ jamás ha sido indiferente a la moda extravagantes y cada vez consigue superarse con novedosas creaciones y diseños únicos que manda a confeccionar para cada evento importante.

De entre todos sus looks, en el que resaltaron sus mascarillas súper extravagantes, resaltó más el look con el que tuvo su entrada triunfal al momento de recibir su último galardón de la noche. El mencionado vestido de Valentino pertenece a la colección de Alta Costura Otoño/Invierno 2020/2021 de la casa italiana. ¿Y tú wapa con cuál de todos sus looks vanguardistas te quedas?

Con información de EFE