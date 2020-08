Maritere Braschi tiene la pashmina con sabor a Perú para mantenernos abrigadas en invierno

Maritere Braschi sabe que en esta temporada más vale mantenerse bien abrigada para no sucumbir ante el crudo frío de invierno. Por ello no duda en emplear prendas que le ayuden a destacar sus looks con mucho estilo.

En Instagram la conductora de televisión mostró una pashmina con un diseño bastante original creado por la reconocida diseñadora peruana Inés Menacho.

“Abrigadita en este frío invierno con esta #pashmina de lana de #cashmere de @ines_menacho. La foto tomada por ella es de un campo de ajíes del norte”, escribió en dicha red social la comunicadora.

Dentro de las prendas de invierno que complementan nuestros looks y que nos ayudan a mantenernos abrigada tenemos a las chalinas, pashminas, gorros, boinas y beannies, un tipo de gorro ceñido a la cabeza que se ha puesto muy de moda.

Pero, además, no podemos dejar de lado las pashminas pues nos ayudan a combatir el frío y podemos sincronizarlos con nuestros outfits. En este caso el diseño es bastante colorido por lo que debemos combinarlo con cafarenas o cardigans de colores enteros, el blanco y negro nunca fallan. Sin embargo, también podemos apostar por tonos pasteles siempre y cuando coincidan con algún color del diseño que estamos usando.

En cuanto al diseño que llevaba Maritere éste refleja uno de los insumos bandera de nuestra gastronomía: el ají. La mayoría de nuestras comidas requieren de este producto para darle el toque de sabor a los aderezos.

La diseñadora Inés Menacho tiene una variedad de diseños inspirados en las regiones del Perú, en sus costumbres y tradiciones, las cuales refleja a través de sus novedosas creaciones de moda incluso con materiales reciclados.

Así que ya lo sabes wapa durante este invierno no dejes de mantenerte cómoda y abrigada. ¿Y qué mejor que con modelos autóctonos que muestren nuestra riqueza cultural?