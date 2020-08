Macarena Vélez actualiza su imagen con un drástico cambio de look inspirado en Dua Lipa

Macarena Vélez demuestra que no le teme a los cambios y se luce en Instagram con un renovado look al mismo estilo de Dua Lipa.

La ex chica reality se inspiró en la cantante británica para reflejar en su melena algunas tendencias de los noventa tal como la intérprete de “New rules” se ha encargado de incorporar en su style.

Como recordamos durante la cuarentena Dua Lipa no se resistió a la tentación de experimentar con su pelo y se lo pintó de rosa y naranjas. Sin embargo, antes de ello la cantante llevaba un look bastante particular: lucía su cabello en dos tonos. Los dos mechones delanteros llevaban una coloración rubia y el resto de la melena mantenía el color base de su cabello.

En este nuevo look Macarena Vélez muestra el mismo estilo con el que Dua Lipa comenzó a posicionarse en la industria musical. Y es que como toda artista sabe muy bien que la imagen es una de las cuestiones más importantes.

En esa línea la ex participante de “Esto es guerra” no se quedó atrás y quiso rendirle tributo llevando, además, un peinado bastante similar al que Dua se encargó de popularizar.

Para ello solo se requiere utilizar unos ganchitos y colocarlos en la parte delantera del pelo para separar los dos primeros mechones. Tal como Macarena lo utilizó en la instantánea que compartió en sus redes sociales.

Y es que este truco de estilo, una tendencia de los años noventos y que celebs como Ariana Grande y Danna Paola, no dudaron en integrar en sus looks también forma parte del estilo de Macarena Vélez. Así con este look nos muestra las influencias que moldean su look y que nos revelan su gusto por la moda de antaño.