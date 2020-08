Andrea San Martín le dice adiós a su larga cabellera y renueva su estilo con un corte midi

Andrea San Martín decidió recortar su larga cabellera por una noble causa y ahora muestra su renovada versión con un corte de cabello midi que le asienta muy bien.

En Instagram la modelo compartió algunas instantáneas con su flamante look en el que podemos sacar algunas conclusiones sobre las ventajas de atrevernos y apostar por reinventar nuestro estilo.

Desde que comenzó la pandemia muchas personas comenzaron a cambiar de look, ya sean hombres (algunos optaron por raparse el cabello) o mujeres, por diversión, ocio o algún reto en particular. No obstante, si tenemos pensado cortar nuestro cabello, ¿qué mejor opción que donar nuestro pelo si lo tenemos largo y bien cuidado?

Esta fue la motivación que Andrea San Martín tuvo para recortar su pelo junto con el de su hija, quienes asistieron a una peluquería que se encarga de crear pelucas para niños, jóvenes y adultos con cáncer.

Así la ex chica reality nos develó el peinado que utilizó para estrenar su nuevo look a través de su cuenta de Insatagram. En dicha ocasión Andrea San Martin acompañó su corte con unas ondas medianas que le otorgaron mayor volumen a su cabellera.

Asimismo, apostó por una nueva coloración en la que llevó unas ligeras mechas en tono rubio cenizo que le dieron un ‘twist’ completo a su anterior look en el que su cabello le llegaba casi hasta la cintura y mantenía el tono natural de su pelo.

De esta forma Andrea San Martín le otorga un sí rotundo al cabello corto, una de las tendencias de este 2020 y que muchas celebs han empleado aunque en otras versiones como el pixie o el bob, para renovarse. ¿Y tú wapa te animarías a renovar tu style?