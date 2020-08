Nicolle Zignago nos muestra el poder de una pañoleta para realzar un look sin maquillaje

Nicolle Zignago le sigue los pasos a Gianmarco en el mundo de la música y poco a poco se va haciendo un camino en la industria musical. En Instagram la joven hija del intérprete de “Lejos de ti” comparte sus mejores postales en las que podemos notar su particular estilo para vestir y llevar sus looks.

En una de sus últimas instantáneas Nicolle Zignago, quien no es ajena a las tendencias, llevó un encantador look con un accesorio que se ha convertido en el favorito de muchas celebs y famosas peruanas.

Nos referimos a las pañoletas, ese implemento de moda que está causando sensación y no deja de conseguir adeptos hacia este look. En este caso Nicolle empleó un modelo en color blanco con un estampado de vaca que utilizó para recoger su cabellera.

Otro detalle que resaltó pues generalmente le gusta combinar sus outfits con make up fue la ausencia de éste para crear un look bastante personal y creativo. Y es que cuando queremos lucir nuestra versión más natural podemos agregarle accesorios que le den un toque más especial a nuestros looks.

Aunque no lo parezca un accesorio como las pañoletas o vinchas, que se han puesto muy de moda esta temporada de invierno, pueden hacer mucho por nuestros looks. Solo hace falta jugar con nuestros estilismos y probar nuevas opciones que nos hagan sentir lindas y cómodas al mismo tiempo. ¿Y tú wapa cómo prefieres combinar tus outfits durante cuarentena?