Stephanie Orue conquista con este accesorio para sentir orgullo por el Perú

Stephanie Orue mostró en Instagram un bello look en el que combina moda, estilo y peruanidad en una sola instantánea. La actriz peruana lució el accesorio que se ha convertido en toda una sensación esta temporada entre diversas personalidades del medio local en su versión más autóctona.

Y es que las vinchas o pañoletas, además de darle un ‘boost’ inmediato a tu style, ayudan a personalizar nuestros outfits. Es por ello que la conductora de “Aprendo en casa” no dudó en emplear una colorida vincha andina para redondear sus beauty looks.

Cabe destacar que no es la primera vez que Stephanie Orue utiliza estos elementos de moda en tendencia para agregarle un ‘upgrade’ a sus looks durante cada emisión del programa que conduce bajo la señal de Tv Perú. No obstante, en esta oportunidad, además, compartió unas líneas para reafirmar su amor por su patria.

“Amo mis vinchas andinas, me hacen sentir recontra peruana y conectada con mi cultura además de alegrarme con sus diversos colores. Gracias a quienes dedican su vida a crear estos detalles tan valiosos para mí y que hacen que reafirme mi respeto y amor por mi patria”, escribió en su cuenta de Instagram.

Así la actriz muestra diferentes looks con los que intercambia varios diseños de estas particulares vinchas andinas. Como los diseños son coloridos y le aportan un estilo particular a sus looks los combina con prendas de un solo color.

Y así de forma sencilla y práctica la actriz muestra el estilo predilecto para lucir un accesorio con una de las telas que también se emplean como mantas. Además, actrices como Vanessa Terkes se han apuntado a lucir faldas con bellos diseños autóctonos para mostrar su amor por el Perú.