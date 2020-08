Silvia Cornejo evade las críticas y reaparece con el calzado favorito de Melissa Klug

Silvia Cornejo retomó la conducción de la edición del mediodía del bloque televisivo que dirige hace varios años, “América Espectáculos”, después de la polémica en la que se vio envuelta al conocerse que chocó el auto de su esposo Jean Paul Gabuteau.

La presentadora de televisión evitó realizar algún comentario al respecto y más bien se animó a modelar su sofisticado look en el que llevaba el calzado en tendencia de esta temporada: las botas infinitas o mosqueteras.

Estos zapatos se han convertido en el objeto de deseo de invierno y famosas del medio local como Melissa Klug, Yahaira Plascencia, Alejandra Baigorria y Rosángela Espinoza quienes no se pudieron resistir a lucirlas a su estilo.

Para su look del último jueves la exmodelo, quien no descuida ningún detalle en sus looks, eligió un vestido de dos piezas, en la parte superior un top de mangas largas “black and white” y en la parte inferior una falda de corte slim fit que delineó su figura. Pero, el detalle que llamó la atención fueron sus botas de piel negra.

Y es que así como la “blanca de Chucuito”, la ex reina de belleza no dudó en sumarse a esta tendencia e incluir a las botas XL dentro de sus outfits para esta temporada de invierno. Y es que ante las bajas temperaturas algunos personajes públicos prefieren dejar de lado los stilettos para inclinarse por las botas y botines.

Como se recuerda este tipo de calzado se utiliza en la temporada de otoño-invierno y podemos llevarlas con faldas, vestidos y gabardinas teniendo siempre en cuenta el largo de las piernas. Si quieres conocer más tips para no fallar con este estilo puedes seguir leyendo esta nota.