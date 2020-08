Yiddá Eslava enternece con outfit de invierno que revela su avanzado embarazo

Yiddá Eslava es una de las famosas peruanas que este año se encuentra en estado de gestación y como la mayoría de personajes públicos, comparte anécdotas de esta nueva etapa de su vida con sus seguidores de las redes sociales.

La actriz del filme ‘Sí, Mi Amor’ se ha convertido en un referente para otras futuras mamás en todo nuestro país gracias a las historias y ocurrencias que comparte. Siguiendo su contenido para embarazadas, Yiddá nos dio insight de las opciones de moda que las mujeres gestantes pueden usar durante este invierno para estar cómodas y abrigadas sin perder el estilo.

En un post donde celebró su cumpleaños 37, Yiddá Eslava compartió las fotos de un outfit simple pero sofisticado idea para esta temporada. Se trató de un vestido largo de algodón (con una mezcla), color gris que contaba con mangas largas y una cuellera estilo cafarena para proteger el pecho y preservar el calor.

Los vestidos de algodón (o de otro material que térmico) como el de Yiddá Eslava son ideales para esta temporada pues nos mantienen abrigadas, son fáciles combinar y nos ayudan a tener un outfit de impacto en poco tiempo. Si estás embarazada, estos vestidos son perfectos pues son cómodos y no ajustan. Claro que, si no estás gestando también puedes usar esta prenda y combinarla con lo que más quieras para lucir un look fenomenal.