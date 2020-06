Kaia Gerber le da sabor a la cuarentena con su nuevo cambio de look

Kaia Gerber es considerada una de las ‘It Girls’ del momento, y es además de ser el rostro de diversas firmas de moda y belleza, la joven modelo es el 'role model' de muchas personas.

La hija de la ex supermodelo, Cindy Crawford siempre está al tanto de las últimas tendencias del momento, y en ocasiones también es la encargada de introducirlas, como parece haberlo hecho recientemente.

Inspirándose en la llegada del verano, Kaia Gerber decidió ¡teñirse de rubia! La modelo dispuso de su cuenta de Instagram para compartir con sus miles de seguidores la nueva apariencia de su cabello.

Por el momento no sabemos el tono exacto de su tinte, sin embargo, los expertos en belleza aseguran que se trata de un tono vainilla con sombras cenizas y doradas. Sin embargo, parece que Kaia no es la única celeb que se ha cambiado al bando de las rubias durante la cuarentena, ya que hace poco, Emily Ratajkoswki también nos sorprendió con el cambio de look más radical que ha lucido hasta ahora. ¿Será esta la nueva tendencia del año entre las famosas?