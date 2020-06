¿Qué es el aceite de pracaxi y por qué sirve para hidratar y prevenir la caída del pelo?

El aceite de pracaxi es uno de los últimos productos que está revolucionando el mundo de la belleza por sus cuantiosas aplicaciones cosméticas ya que puede se aplica en el cabello y en la piel.

En estos tiempos en los que la caída del pelo y la resequedad en la piel son frecuentes debemos emplear todas las herramientas posibles para darle ese cuidado extra que nuestra melena y nuestro cutis merecen. Descubre todos los beneficios que esconde el aceite de pracaxi.

¿Qué es el aceite de pracaxi y para qué sirve?

El aceite de pracaxi se extrae de la semilla de pracaxi la cual es oriunda del norte de Brasil. Gracias a su alto contenido en ácidos grasos y vitaminas servirá para nutrir y reparar el pelo en profundidad. Además, posee propiedades antisépticas que sirven para tratar la picazón del cuero cabelludo.

Asimismo, sus beneficios se extienden hacia el cuidado de nuestra piel por lo que también podemos utilizarlo para humectar el rostro, tratar las estrías y cicatrizar las heridas de la dermis.

¿Cómo utilizar el aceite de pracaxi?

Como sabemos los aceites son uno de los elementos que no pueden faltar dentro de nuestra rutina de cuidado del cabello ya que son imprescindibles para fortalecer y suavizar el pelo. Por ello muchos productos los incluyen dentro de sus fórmulas. No obstante, también se puede adquirir el extracto en tiendas naturistas aunque no es tan común como el aceite de argán o el aceite de coco.

Puedes aplicar el aceite de pracaxi de diversas formas en tu melena. La forma más utilizada es emplearla en tratamientos naturales capilares para reforzar tus mascarillas. Pero, también, lo puedes agregar en tu shampoo o acondicionador pues le otorgará un aroma nuez exquisito. Solo debes añadir unas tres o cuatro gotas y listo. Ya estarás aprovechando todos los nutrientes de este innovador aceite.