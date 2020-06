Meghan Markle impacta al lucir sus piernas con una prenda 'prohibida'

Meghan Markle y el príncipe Harry se despidieron de la realeza hace más de un mes y desde entonces se mantienen alejados de la familia real. No obstante, recientemente compartieron un video en el que la duquesa de Sussex apareció con uno de sus looks más casuales desde que dejó el mundo royal.

Lo que más llama la atención del conjunto estrenado por Meghan es una prenda que no hubiera podido utilizar mientras formaba parte de la realeza pues sabemos que deben ceñirse a un protocolo y a un código de etiqueta.

Desde que la Duquesa realizaba actividades protocolares siempre se decantó por peinados que reflejen su estilo personal tal como el icónico moño deshecho que fue tan característica durante su tiempo como royal. Ahora que se apartó de las actividades oficiales apuesta por outfits donde la comodidad sea su primera opción.

¿Cómo lució Meghan Markle en su último outfit casual?

En el video Meghan aparece junto a su primogénito Archie para dar a conocer una campaña benéfica que busca recaudar fondos para personal médico ante la crisis sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus.

La Duquesa se muestra con un peinado bastante effortless que recoge toda su melena y la lleva hacia atrás de forma bien pulida. Como el clima veraniego apremia mucho la Duquesa eligió una camisa denim, si bien este material ya lo había utilizado en pantalones o vestidos hasta ahora no había revelado este estilo de forma pública.

No obstante, esta prenda forma parte del armario pre royal que podemos constatar dentro de los outfits que tenía cuando actuaba en la serie Suits. No obstante, lo más resaltante de esta aparición han sido sus pantalones pues eligió unos shorts de tono claro. Si antes solíamos ver a Meghan con faldas lápiz o stilettos ahora quizá debamos acostumbrarnos a observarla con looks más informales y con prendas que solía llevar antes de contraer nupcias con el hijo de la princesa Diana.