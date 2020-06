Lady Di: el outfit básico que hemos usado en estos días en casa

Lady Di puede que no esté entre nosotros, pero ha dejado un legado no solo por su trabajo humanitario, sino en su estilo al vestir, ya que si tenía que demostrar algo hacía hincapié en su atuendo. Ya todos recordamos el vestido de la venganza, esa hermosa prenda de color negro y un escote impactante.

“La princesa del pueblo” supo utilizar la moda a su favor al dejar los vestidos holgados para darle paso a piezas que muestren un poco más su silueta, sin verse muy apretada. Por ejemplo, ella fue una de las primeras en sacarle provecho a la combinación jean con camisas blancas.

Jean más camisa blanca: un clásico de la moda

Lady Di cuando no estaba usando vestidos para algún evento, le encantaba sentirse cómoda con lo básicos más atemporales de la historia de la moda, los jeans. Pero hay que decir que justo este modelo que mencionamos favorece a todos los tipos de cuerpos, el mom jean.

Si este estilo que agregas otra prenda básica y clásica tendrás un outfit perfecto para hacer home office, ir a hacer trámites o sencillamente estar en casa con la familia.

La princesa Diana nos dejó un legado de no solo expresión a través de la ropa, sino de levantar nuestras voces cuando no veamos solución. No solo es un icono de la moda, sino una figura que nos enseñó a las mujeres que nunca es tarde para trabajar por lo justo.