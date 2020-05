Falda de tul, la prenda por la que suspirarás este otoño-invierno

A parte del vestido, las faldas midi son las más femeninas que existen, son delicadas, con vuelo y si lo llevas con tul, pues tendrán un hit de outfit. Para esta temporada la marca Stradivarius ha lanzado un diseño súper cute low cost para que este invierno-otoño no solo uses pantalón, sino que armes tus looks con este tipo de prenda.

Hablamos de una falda midi de tul, ya que sea que decidas por esta marca u otra, ten en cuenta que te verás cómo auténtica maravilla y querrás estrenarla así sea para salir a dar la vuelta o cuando poco a poco se va restableciendo el regreso a las calles.

Las puedes combinar con zapatillas, botines cortos o alpargatas, la idea es que siempre estés cómoda al usarla. Pero lo mejor de todo, es que si pensabas que era muy caro, pues no, su precio es de 19,99 euros y lo puedes hallar vía online.

Falda midi: prenda que hará ver como una princesa

Tendrás un outfit con un aire glamuroso, pero con aires boho algo que la princesa Leonor usaría. Bueno, tú decides el estilo que deseas para crear tus looks.

Cabe mencionar, que este diseño de faldas ya comenzó a agotarse, como si alguna royal ya la haya usado en algún atuendo.

Es en este momento que te gustaría saber de confección, tener tu propia máquina de coser, y crearte tus prendas, aunque no es suena muy descabellado porque antes nuestras abuelas y madres se cosían sus ropas.