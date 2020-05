Carolina Herrera convierte a Karlie Kloss en una superheroína para su nueva campaña

Karlie Kloss es una de las modelos más reputadas y seguidas. Su estilo, su elegancia a la par que su estilo casual y deportivo cuando la ocasión lo requiere, hace que sea una de las maniquís más prestigiosas y cotizadas.

A punto de cumplir 35 años el próximo mes de junio, se encuentra en etapa muy feliz de su vida junto a su marido Joshua Kushner, un empresario e inversor estadounidense.

Desde hace unos días, la top model norteamericana debuta en el reality show de diseñadores de moda: 'Project Runway', tras haber contado con Heidi Klum. Con su 1,91 de altura, hace realidad un sueño, trabajar para el reality show más visto por los fanáticos de la moda. "Crecí viendo el programa, así que soy fanática desde hace mucho tiempo. Fue mi primera ventana al mundo de la moda", comentaba la top model.

Karlie Kloss se pone al frente como conductora del concurso de Lifetime: "¡Estaba enamorada de todos los elementos del programa! desde el proceso de diseño hasta cómo era la vida en Nueva York. Ser parte de él hoy se siente como que el círculo se cierra", comentaba la modelo imagen superheroína de Carolina Herrera. Profesional como ella sola sabe las exigencias del mundo de la moda y de lo que significa ser icono del lujo y de los sueños de muchas mujeres de las firmas que representa.

Carolina Herrera es una esas firmas que ve en Kloss la encarnación de sus valores. Y a partir del 1 de junio podremos tener -aunque en edición de coleccionist que conquistará a sus fans-, la última apuesta de Puig donde Karlie Kloss se convierte en superheroína de gran sutileza en la última campaña de Good Girl.

"Creo que un gran diseñador es aquel que se arriesga, que trabaja duro y es capaz de crear con los elementos que tiene a mano", comentaba en sus últimas declaraciones. Por eso, no es de extrañar que se deje seducir por el último look de la campaña de esta fragancia de CH. Vestida con un fantástico atuendo rosa diseñado por Wes Gordon en exclusiva para la ocasión, la modelo -que se deja seducir por los proyectos más exclusivos- llega a la luna en el spot de la nueva fragancia Good Girl Fastantic Pink. El icónico perfume del frasco de tacón de aguja regresa esta temporada en un envase y una caja recubiertos de glitter rosa brillante. "Soy fan de vestirme con siluetas clásicos y armar un look con accesorios que sumen personalidad: desde joyas a un par de zapatos", comentaba con motivo de la presentación de 'Project Runway'.}

Kloss está encantada con el resultado de Good Girl Fastantic Pink y a principios de mayo, publicaba como había quedado la campaña en distintos puntos como Japón, Arabia Saudí y otros rincones del mundo como Alemania. En el spot, dirigido por la realizadora Quentin Jones, la modelo que tiene como icono de moda a Grace Kelly por su etilo atemporal y elegante, lidera un viaje fantástico que captura el espíritu de Good Girl Fantastic Pink combinando fragancia y moda. Un rayo de luz rosa atraviesa el plano y eleva a Karlie Kloss sobre las calles de Nueva York frente a una luna titánica. Luciendo media melena, tinte labial rosa y un radiante vestido espacial, Kloss aterriza con un estruendo en la superficie.

Europa Press