Carolina Herrera: “Lo peor de la moda son las mujeres que salen casi desnudas”

Así no seas un aficionado de la moda, de seguro has escuchado por lo menos el nombre de Carolina Herrera, una de las diseñadoras de moda más conocidas de la industria debido a su extensa trayectoria y claro, lista de clientes de todos los rubros. Estos incluyen desde la reina Letizia hasta modelos de la Semana de la Moda.

Por ello, es natural que las opiniones y movimientos que realiza la venezolana de 80 sean muy considerados debido a su fuerte presencia dentro de este mundo. Esto también ha hecho que Herrera se de la licencia de hablar claro y fuerte, sin filtro sobre lo que opina del mundo de la moda.

Cuando hablamos de Carolina Herrera muchas personas se imaginan a una mujer llena glamour, estilo y elegancia, es por eso que cuando se menciona su nombre muchas se rinden a sus consejos y sus declaraciones a muchas nos dejan en shock. Por ejemplo, la que brindó hace unos meses respecto a lo que opina sobre la moda actual.

Ella brindó una entrevista a la revista Vanity Fair donde habló sobre la moda actual. “Lo peor de la moda ahora son las mujeres que salen casi desnudas”, declaró la famosa diseñadora.

Además, indicó que la clave de seducción de una mujer es el misterio. “Un poquito de misterio en todo lo que haces es fundamental, y en la ropa también. Algunas niñas piensan que la palabra elegancia está pasada de moda. Yo creo que no importa cuánto cambie el mundo, es eso y no toda la piel que ellas muestran es lo que las va a hacer diferentes y atractivas”, indicó Carolina Herrara a la publicación.

Por esta razón e irónicamente, Carolina Herrera está feliz de que sus herederas no sean fashinionistas y que no le presten mucha atención a las tendencias. El mayor orgullo de la diseñadora venezolana es que ellas sean capaces de seguir sus propios gustos. Ella las defines “como niñas clásicas con un twist moderno en su pensamiento”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Carolina Herrera está en el ojo de la tormenta por sus fuertes declaraciones. La empresaria resaltó que muchas damas intentan esconder su edad con la ropa: “En el afán de esconder los años, visten con ropa que no es adecuada para su edad”.

“Si quieres disfrazarte, vete al circo; lo feo es lo que se usa. Creo que muchas mujeres abren su armario y se preguntan: ‘¿qué es lo más feo que tengo para ponerme?’”.

“No hay nada que envejezca más que vestirse de joven. No sigo las tendencias, no me interesan, parecen uniformes. No me gusta ver a todo el mundo igual con el mismo bolso, zapatos o pantalón” mencionó Herrera.

Carolina Herrera es quizá uno de los iconos más grandes de la moda. La diseñadora venezolana es reconocida a nivel mundial por su sentido del estilo y elegancia. Sin embargo, la experta en el arte del “vestir”, suele causar controversia con sus declaraciones.

Según Herrera, cuando las mujeres pasan los 40 años, ya no deberían usar ciertas prendas, ya que no son adecuadas para ellas, incluso se ven hasta "ridículas".

¿Cuál es la edad de Carolina Herrera?

El icono de moda a nivel mundial nació el 8 de enero de 1939, por lo que actualmente tiene 80 años y una exitosa carrera en el competitivo mundo de la belleza femenina.

¿Cómo se llama la hija de Carolina Herrera?

Carolina Herrera tuvo cuatro hijas: Carolina Adriana Herrera, Patricia Cristina Herrera, Mercedes Behrens, Ana Luisa Behrens. Algunas de ellas han seguido sus pasos en el competitivo mundo de la moda y la belleza femenina.

¿Dónde estudio Carolina Herrera?

Carolina Herrera estudió diseño de moda en el Fashion Institute of Technology.

¿En qué año Carolina Herrera lazó su primera colección?

En los años 80 presentó su primera colección. Fue en 1986 donde diseñó sus primeros vestidos de novia, sin imaginar que se convertiría en uno de los emporios más poderosos a nivel mundial.