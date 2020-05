Outfit básico: Ethel Pozo muestra lo que se puede hacer un jean

Ethel Pozo se hizo conocida gracias a su madre, Gisela Valcarcel, pero poco a poco se ha ido ganando su espacio en el cariño de la gente.

La también conductora de televisión busca consolidarse como figura pública no solo con su programa de las mañana en una señal abierta, sino empatizar con sus seguidores a través del Instagram.

La hija de la famosa “reina del mediodía” también utiliza sus redes sociales para compartir sus viajes, tips de estilo de vida, pero sobre todo para mostrar su estilo en la moda.

Quizá no sea el común de las influencers que colocan el minuto a minuto de sus vidas, pero algo sí podemos observar en su feed es que le gusta vestir colores fuertes, llamativos quizá para demostrar parte de su personalidad.

Ethel Pozo tiene un básico que todas tenemos

Navegando en su Instagram encontramos un outfit que todas tenemos, hablamos de un básico atemporal que nos salva en muchas ocasiones: el jean.

La conductora luce una combinación de jean de boca ancha y una blusa off shoulder holgada, un look súper cómodo para estar en casa e ideal para este cambio de estación. Si bien ella está descalza nosotros te recomendamos que los uses con zapatillas, mocasines o el calzado más cómodo que más te convenga.

Nuevamente el jean es una prenda vital para nuestros atuendos, existen tantos estilos para todo tipo de cuerpo que es obvio que al necesitamos comodidad acudamos a usarlo con distintos acompañamientos.

Una forma es el look que usó Ethel, otra idea es vestir el jean con polos, cárdigans o poleras, ya vemos que el clima está cambiando así que es mejor abrigarnos.