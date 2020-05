Demi Lovato se quita las pestañas, las extensiones y se despide del makeup

Demi Lovato es una de las artistas que ha intentado mostrarse lo más honesta posible. La hemos visto crecer como cantante y, durante ese tiempo, se ha sincerado sobre sus diversos problemas desde que empezó su carrera en Disney.

Desde sus problemas alimenticios, sus adicciones, depresión, su padre abusivo y hasta aprehensiones con su cuerpo.

La actriz y cantante no tiene miedo de desnudarse y mostrarse tal cual es, evidenciando sus propias inseguridades. Lo que posiblemente nos hace admirarla e incluso sentirnos identificadas con ella.

Hace un tiempo, compartió en su Instagram una serie de fotografías donde lucía sin miedo sus “curvas voluptuosas” y más de un seguidor le dejó un comentario positivo. Mostrando su afán de incentivar el amor propio.

Pero no quedó ahí, ya que hace unos años compartió un video donde se la puede ver muy producida, con el cabello liso y largo, pestañas largas. En el clip sorprende porque poco a poco empieza a quitarse todos lo superficial en su maquillaje. Dando catedra de valentía, porque muy pocas celebs se dejan ver sin una gota de cosméticos o lo evitan.

El cambio look fue para un especial de la revista Vogue para el Día de la mujer. Por ello, la cantante explicaba en la publicación que: “Creo que la sociedad nos dice que necesitamos cambios de look, ¿pero por qué no podemos aceptar la belleza que tenemos naturalmente?”

