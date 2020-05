Pamela Franco es toda una girl boss con esta sencilla prenda

Al estilo de Danna Paola a Pamela Franco le ¡vale! Las críticas sobre su cuerpo o peso. Ella es feliz luciendo los outfits que le sientan bien y la hacen sentir cómoda.

La cantante de Alma bella nos mostró como crear un look like a boss con una sencilla prenda como un polón, para que veas que verte como una jefa no necesariamente tiene que ver con la ropa, sino con la actitud.

Pamela Franco outfit like a boss

El Instagram de Pamela Franco tiene desde videos divertidos hasta los que de manera sencilla responde a las críticas. Entre las imágenes que compartió hay una donde luce un polo vestido, algo holgado de color medio melón, el cabello lo dejó suelto, pero el accesorio que le termina de dar ese toque de “JEFA” son los lentes gruesos del filtro que usaba.

Como pueden ver la artista no solo se luce con prendas ceñidas que resaltan más su figura, sino que también busca su comodidad y de paso nos da un ejemplo de cómo una sencilla prenda nos puede dar un outfit de 10 puntos.

La critican por su cuerpo

Hace unos días Pamela Franco se defendió ante los comentarios sobre su peso, ella fiel a su estilo se bañó en aceite y siguió adelante. Como sabemos la industria de la moda y del espectáculo tienen como estereotipo mostrar maniquís con tallas fuera de la realidad, ya que no todas tenemos esas medidas y el poder llegar a ellas puede ser una lucha constante para muchas mujeres.