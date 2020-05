Jazmín Pinedo elige outfit fucsia de dos piezas para el retorno de EEG

Esto Es Guerra volvió a las pantallas de televisión luego de varias semanas fuera del aire y para este acontecimiento, una de sus conductoras, Jazmín Pinedo llevó un outfit imposible de ignorar.

La presentadora se lució llevando un conjunto fuscia de dos piezas que cuenta con varias tendencias de moda y detalles para los que miran más de cerca. Se trató de un estampado de flores en diferentes colores que, acompañados de la tela satinada, le dieron un outfit de carácter fiestero.

En la parte superior, Jazmín Pinedo llevó un top escotado de manga larga que presentaban un detalle trendy: mangas abullonadas, las cuales le añaden porte y volumen a esta parte de su cuerpo.

En la parte inferior, la ex guerrera vistió una falda recta por encima de la rodilla. Como detalle final, Jazmín Pinedo acompañó su look con unas sandalias de tacón con una correa en el tono nude para no robarle protagonismo a su atuendo.