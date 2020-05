Thalía debuta 'cabello de Medusa' y usuarios comentan sobre el estado de su melena

Thalía es considerada una de las cantantes latinoamericanas más hermosas del mundo y a sus 48 años, la mexicana nos lo sigue demostrando en plataformas como su cuenta de Instagram.

La intérprete de ‘No me acuerdo’ compartió un video en el cual se aprecia su voluminosa melena castaña, la cual contaba con un acabado rizado grueso y muy natural que le dio un look bastante casual.

“Cabello medusa el día de hoy, cabello medusa, hoy amanecimos con este cabello hecho una medusa, así pasa. Cuando me lo lavo en la noche, al día siguiente me despierto con esta belleza, a mí me encanta, aunque a veces es muy rebelde como yo”, explicaba Thalía mientras exhibía sus rulos en cámara.

Muchos usuarios comentaron en lo saludable que se veía el cabello de Thalía y es cierto, a simple vista su melena luce reluciente, fuerte y sedosa. Esto se puede a tribuir a los cuidados que tiene la cantante y los productos que usa para nutrir su melena que siempre está atravesando constantes cambios.