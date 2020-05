¿Estas en la dulce espera? Crea outfits románticos con esta prendas

Una futura mamá debe lucir preciosa en su día especial, sobre todo con esa hermosa pancita de embarazada. Y es increíble que a pesar de los cambios que enfrenta tu cuerpo, no son un obstáculo para seguir viéndote fabulosa. Descubre estos looks para futuras mamás que destacarán tu lado más romántico y femenino.

Vestidos floreados

Antes y después de ser mamá, los vestidos floreados son un básico de tu guardarropa. Ahora esa pequeña pancita de embarazada le da otro aire a este nuevo outfit. Combina tu maxivestido o vestido corto floreado con un par de sandalias veraniegas y accesorios ligeros. Recuerda que esta etapa de embarazo no es recomendable utilizar tacones altos. Destaca tu orgullo de ser madre y además con estilo con este look floreado. ¡Te verás guapísima!

Encaje

A una futura mamá no le puede faltar una prenda de encaje. Este material combina todas las cualidades para hacer de una prenda una pieza sofisticada, única y elegante; ideal para cualquier ocasión. Ya sea en vestidos, blusas, faldas o incluso kimonos cortos, te favorecen los tonos claros como el blanco, beige, perla y rosa pastel. El encaje llama la atención por sí solo, así que es mejor combinarlo con accesorios delgados y simples, el dorado será la mejor opción.

Todo rosa

Refleja alegría y amor con un look en rosa. No hay mejor color que represente el romanticismo que el color rosa. Estos atuendos rosados realzan al máximo tu lado coqueto, divertido y femenino. Además de blusas, blazers y suéteres, los vestidos no pueden faltar en tu atuendo de embarazada. Y estos vestidos color rosa muestran lo bellas que son las curvas de tu pancita.

Blanco y negro

El blanco y negro son los colores básicos en todo guardarropa, incluso en el de las futuras mamás. ¿Y eso cómo te hace lucir romántica? Combinando los accesorios y texturas adecuadas puedes lograr un look romántico y a la vez elegante. Estos colores estilizan tu figura, pero en este caso darán realce a tus curvas y pancita haciéndote lucir como una madre orgullosa.