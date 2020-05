Prendas que hacen más cool un outfit de mamá ¡Te encantarán!

Sabemos perfectamente que ser mamá no es tan fashion como se ven las fotos, pero de vez en cuando el mundo gira a nuestro favor y nos ponemos guapas. Hay que procurar darnos el tiempo para seguir luciendo estilizada, pues tanto tú como yo, sabemos que es posible pasar toda la semana con los mismos pantalones, ah, pero cambiando el polo que se llena de baba de bebé o manos sucias de los niños.

Combinada con tus chiquitos

Estos outfits son los mejores para tener lindas fotos en el álbum familiar. Te recomiendo tener una que otra para presumirle a tu familia. Estos atuendos los puedes armar fácilmente, solo consíguele a tu peque prendas básicas como las tuyas. Las combinaciones más sencillas suelen lucir mucho mejor. Ya que si quieres algo más personalizado, hay muchas marcas allá afuera que tienen el conjunto ideal para ustedes dos.

Vestidos boho

Los vestidos boho son fáciles de usar, gracias a su versatilidad no tendrás que romperte la cabeza para combinar más de una prenda y tener un look jovial. Además son cómodos. Yo sé que no es fácil limpiar con vestido, pero si te pones a pensar, algunas mujeres hicieron el aseo toda su vida en enaguas de más de 5 kilos. Así que un vestido boho puede ser perfecto para lucir diferente en el día a día.

Polos de moda

Con el calor de esta temporada, lo mejor que puedes tener a la mano son estas fabulosas camisetas que te mantendrás muy fresca. Lucirás muy guapa, así que procura lucir unas bonitas pestañas y arreglar tus uñas. Recuerda que los gestos más pequeños te pueden hacer lucir más femenina.No te olvides del color que es clave para lucir muy guapa todos los días.