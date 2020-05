¡Como todas nosotras! Kylie Jenner se apodera del look que todas usamos

En Instagram, Kylie Jenner nos muestra una diversidad de looks sin embargo, en esta ocasión ella luce uno de los outfits que todas hemos llevado alguna vez demostrando que la comodidad es lo primordial para vestir, sobre todo en épocas de cuarentena.

La socialité acaba de posar fresca y relajada en algún rincón de su hogar con los básicos que todas deberíamos tener en el armario: jeans y zapatillas. Por ello aquí te mostraremos el look fácil de imitar.

Kylie Jenner y look básico de jeans, zapatillas y crop top

Los básicos del armario son aquellas prendas que no podemos dejar pasar de tenerlas, pues nos salvarán los looks en más de una ocasión y lo mejor de todo es que muchos de ellos tienden a ser realmente cómodos por lo que no tendrás problemas para llevarlo a, literalmente, todos lados.

Esta vez Kylie apostó por uno de los looks más sencillos y que es ideal para esta época de confinamiento. Se trata de un outfit compuesto por un par de jeans de tiro alto y estilo mom, lo que van acompañados de un crop top blanco y, lo que no podía faltar, unas zapatillas urbanas.

La comodidad en su máximo esplendor. Los mom jeans son una tendencia que ha llegado con mucha fuerza por su comodidad y su capacidad de combinar fácilmente en varios looks, al igual que los crop top que puede ir libres como los lleva kylie o bajo alguna blusa mucho más elegante.

Y, evidentemente, unos zapatos cómodos para la casa son las zapatillas que, además de darte ligereza, son perfectos para este cambio de estación en el que queremos mantenernos abrigadas y con estilo.